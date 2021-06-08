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الحصيني: أمطار متفاوتة على مرتفعات 4 مناطق

منذ ساعة
1481
الحصيني: أمطار متفاوتة على مرتفعات 4 مناطق

عادل الحربي (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير وجنوب المدينة المنورة.

كما توقع الحصيني أجواءًا من حارة إلى حارة جداً على معظم المناطق والخليج نهارا ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن المرتفعات الجبلية معتدلة نهارا، تميل للبرودة ليلاً.

وأوضح الحصيني أنه بالتزامن مع نشاط البوارح، ستبدأ الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتطاير الرمال، مما يتسبب في تدني الرؤية في المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن "البوارح" هي رياح تؤثر على أجزاء من منطقة الخليج العربي، وأحيانًا تمتد لمنطقة الرياض، خاصة شرقها في فصل الصيف خاصة في شهري يونيو، ويوليو، وأواخر شهر مايو من كل عام، وذلك بسبب فوارق في الضغط الجوي.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد شرق الرياض وجنوبها، رياحا قد يصل تأثيرها إلى نجران، وشرق الباحة، وعسير.

وطالب الحصيني قائدي المركبات بأخذ الحذر، ومتابعة نشرات الطقس عند الرغبة في السفر.

الباحة
مكة
امطار
عسير
المدينة المنورة
الحصيني

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80693
منذ 3 دقائق
عند الله خير كثير
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128939
منذ 58 ثانية
ربنا يريد بنا خير ..

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الملك لله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الواحد ياخذ له ذبيحه وخلصنا
برنس
حسبنا الله عليها وبس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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