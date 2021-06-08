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مطالب بتحقيق دولي في جرائم استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين اليمنيين

منذ 24 دقيقة
1385
مطالب بتحقيق دولي في جرائم استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين اليمنيين

فهمي محمد (صدى):
دعت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة لتبني تحقيق دولي مستقل لتقييم المخاطر المستمرة جراء الاستهداف المتواصل للمدنيين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت المنظمة في بيان لهان المجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق مدنيين في مدينة مأرب.

وأشارت المنظمة - بمقرها في أمستردام - إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكد تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍ لاستهداف المدنيين، في محافظات مأرب والحديدة وتعز اليمنية التي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومن يقف وراءهم.

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اليمن
جرائم
الحوثيون
الميليشيا الحوثية

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الله يكون في عون الاب والبنت على مصيبتهم
غييييوووورررر
اتوقع يكذب ومؤلف القصه
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون صغارهم وكبارهم .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
د محمد ماجد بخش
وشهود كل قضية اثنانِ

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