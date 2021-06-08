القبض على أصغر تاجر مخدرات في العالم عمره 9 سنوات!

لندن (صدى):
في الوقت الذي يكون فيه الأطفال فوق مستوى الشبهات، أعلنت السلطات البريطانية القبض على أصغر تاجر مخدرات في العالم والذي يبلغ من العمر 9 سنوات.
وأثارت القضية الغريبة من نوعها، الرأي العام البريطاني، حيث عثرت الشرطة عن طريق الصدفة على كميات من المواد المخدرة لدى الطفل، فقررت اعتقاله لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
واعتقلت الشرطة الطفل الذي لا يزال في المرحلة الابتدائية، رغم عدم إمكانية توجيه الاتهامات له، لكون سنه أقل من 10 أعوام، وهي السن القانونية للمسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز.