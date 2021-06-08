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فيديو..مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات للمستثمر والمستأجر

منذ 33 دقيقة
1601
فيديو..مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات للمستثمر والمستأجر

عادل الحربي (صدى):
كشف مدير الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن مزايا العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، وأثر هذا التنظيم على القطاع وكيف يحمي مصالح المستفيدين.

وقال الزويد: "إن العقد الموحد سيخدم القطاع ككل، ويحفظ حقوق المستأجرين، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات التي قد تقع من بعض المنشآت في وضع بعض الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية مثل الكمبيالة ونحوها".

وأضاف: "المستأجر يضمن حصوله على سيارة مرخصة من الهيئة، تأمينها صالح، وفحصها الدوري سليم، كما أن العقد يوضح حقوق المستأجر والتزاماته".

وتابع: "سيخدم أيضا المستثمر حيث تمكنه من التأكد من الوثائق التي قدمها المستأجر قبل تأجير المركبة".

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون على 4 مراحل بداية من الفئة "د" وتطبق في15 ذو الحجة ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة "ج" في 24 من شهر محرم، ثم الفئة "ب".

يذكر أن هيئة النقل أكدت أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه.

المملكة
تأجير السيارات
الهيئة العامة للنقل
الاتصال المؤسسي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
فففف
زي شمس يوم لعبت في وجهك
ابو عمار
طيب
متعب ابوخالد
خذوة طرق غصب عنك ياطاقية اقطع واخس
د محمد ماجد بخش
حطوها وزيرة لحقوق الرجال

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