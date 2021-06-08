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متحدث الحياة الفطرية يكشف كيف امتلك البعض حيوانات مفترسة رغم عدم الترخيص

منذ 5 دقائق
1194
متحدث الحياة الفطرية يكشف كيف امتلك البعض حيوانات مفترسة رغم عدم الترخيص

الرياض (صدى):
أكد بندر الفالح المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه لم يسبق إصدار أي تراخيص لاستيراد كائنات مفترسة إلا للأغراض الحكومية.

وأوضح الفالح أن كل الكائنات المفترسة الموجودة في المنازل هي نتيجة عمليات غير نظامية، لافتا إلى أن بعضها تم جلبه من عمليات إكثار داخل المملكة، أو من خلال التهريب عبر الحدود البرية أو داخل حقائب وأثاث.

وأشار إلى أن وصول المفترسات إلى مقتنيها، يمر بسلسلة من الأعمال الخارجة عن القانون، مثل الرشوة، والسرقة، والصيد الجائر.

ولفت إلى أن نسبة النفوق في بعض الأنواع تصل ما بين 50 إلى 70% من العدد المنقول عبر الطرق غير النظامية، فضلًا عن التسبب في نقل بعض الأمراض لأن تلك الحيوانات لا تمر على نقاط الحجر البيطري.

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المملكة
الحياة الفطرية
الحيوانات المفترسة
الحدود البرية

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أحدث التعليقات

برق امصحا
لا تقولون على الشيخ مالم يقل...رأي الجمهور وقال الراجح...أن يبيت النية في صيام الست...ولا يكتب له الأجر الكامل الا بتبييت النية
د محمد ماجد بخش
الإزدواج والانفراد الإلكتروني الممثل المزعوم في بناء ذرات العناصر ليس سوى درجة ثقالة مغناطيسية ممثلة لدرجة الثبات
أبو عبدالله الحربي
ما خفي أعظم حكم بالمحكم المغلق مروان فقيه وشليط شلط القذافي حماس تدار من الوسطاء حمد ولن توفر الجزيرة غزة شعب وحماس قتاوة تحب...
د محمد ماجد بخش
نمثل للارتباط بدلالة درجات البناء والثقل لعلة وهي الحفاظ على محور التمثيل المشترك وقياسه على محور الثبات داخل إطار محور تمثيل درجتي الثقل والارتباط.
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلم

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