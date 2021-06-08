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العياد يبارك انضمام "فريق إمداد التطوعي" تحت مضلة فرع وزارة الموارد البشريةبحائل

منذ 13 ساعة
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العياد يبارك انضمام "فريق إمداد التطوعي" تحت مضلة فرع وزارة الموارد البشريةبحائل

عارف السويدي (صدى):
بارك الاستاذ فريح العياد مدير فرع ادارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل ، انضمام فريق إمداد التطوعي ، ضمن الفرق المعتمدة والتي تعمل تحت مضلة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل وباشراف مباشر من ادارة التطوع في الفرع ، بهدف خدمة المجتمع في كل النواحي الاجتماعية، وإبراز الجانب الإيجابي للعمل التطوعي، والمساهمة بأهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين ابناء وبنات المنطقة .

وذكر العياد ان العمل التطوعي في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يعد أحد أهم العناوين البارزة والمحاور الرئيسة ، وتناغماً مع التحول نحو الأفضل ومواكبة للتطور الواسع الذي نشهده في مختلف مجالات ونشاطات حياتنا في مجتمعنا السعودي الواعد ، ضمن معايير و خطط عمل واضحة ومبادرات معتمدة في منصة العمل التطوعي التي اصبحت المنضم للعمل التطوعي وتسجيل المتطوعين واعتماد ساعاتهم التطوعية .

وكما ذكر الاستاذ عبدالعزيز سعود المعارك رئيس فريق إمداد التطوعي بان الفريق يضع خطط نصف سنوية يعتمدها من قبل ادارة العمل التطوعي في فرع الوزارة فيها العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي تُقام في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز العمل بروح الفريق الواحد ونشر ثقافة التطوع وتقديم مفهوم جديد للأعمال التطوعية وخلق حراك مجتمعي خيري في تحمل مسؤليات تنمية الفرد وبالتالي انتفاع كافة الفئات مما ينعكس على المجتمع به وتثقيف المجتمع بأهمية العمل التطوعي في كافة المجالات.

كما قدم شكره لسعادة الاستاذ فريح العياد على اعتماد الفريق ضمن الفرق العاملة تحت مضلة فرع الوزارة

مؤكدا على أن باب التسجيل متاح لمن يرغب بالانضمام للفريق على الرابط المعلن في حساب الفريق على منصة تويتر.

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