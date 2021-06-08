عمر الجاسر يعاني ورمًا في المخ وتركي آل الشيخ يتفاعل

متابعة أميرة خالد (صدى):
على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها الفنان والمخرج عمر الجاسر، قبل أيام، كشف الفنان فايز المالكي، أمس الأثنين، عن تفاصيل حالته الصحية.
وأوضح فايز المالكي أن الجاسر يعاني ورمًا حميدًا في المخ، ويجب استئصاله، مناشدًا معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بالتدخل.
وعلى الفور تفاعل تركي آل الشيخ، مع حالة عمر الجاسر، مؤكدا أنه سيفعل كل ما باستطاعته تجاهه وطلب وسيلة تواصل مع الجاسر، قائلا: "أبرك ساعة، واللي أقدر عليه حاضر، ياليت وسيلة تواصل".
يذكر أن عمر الجاسر أسس فرقة "فنون جدة المسرحية" وهي أول فرقة مسرحية خاصة في المملكة تحت إشراف جمعية الثقافة والفنون، عام 1986م، وتعتبر الفرقة أول فرقة مسرحية تشارك في مسابقة أبها الثقافية ومهرجان الجنادرية، وحصدت العديد من الجوائز.
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