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آلية الإبلاغ عن مصطحبي الحيوانات المفترسة للأماكن العامة

منذ ساعة
1535
آلية الإبلاغ عن مصطحبي الحيوانات المفترسة للأماكن العامة

عادل الحربي (صدى):
كشف أحمد البوق مستشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن آلية الإبلاغ عن الأشخاص الذين يصطحبون حيوانات مفترسة إلى الأماكن العامة.

وأوضح أحمد البوق، أن هناك نظام محدث للبيئة، يتضمن أكثر من 17 لائحة، مشيرا إلى أن جهة إنفاذ النظام هي "القوات الخاصة بالأمن البيئي"، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 10 آلاف فرد ينتشرون في الأسواق والطرق ومختلف المناطق لمنع تلك الممارسات.

ولفت إلى وجود أرقام موحدة للإبلاغ عن أي مخالفة لنظام البيئة، إضافة إلى منصة "فطري" التي تم تدشينها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمركز ، موضحا أنه يمكن لأي شخص رصد مخالفة والإبلاغ عنها.

يذكر أن الأنظمة في المملكة تمنع تربية واقتناء المفترسات بشكل عام، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية.

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المملكة
الحيوانات المفترسة
الأماكن العامة
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
الأمن البيئي

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أحدث التعليقات

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برق امصحا
لا تقولون على الشيخ مالم يقل...رأي الجمهور وقال الراجح...أن يبيت النية في صيام الست...ولا يكتب له الأجر الكامل الا بتبييت النية
د محمد ماجد بخش
الإزدواج والانفراد الإلكتروني الممثل المزعوم في بناء ذرات العناصر ليس سوى درجة ثقالة مغناطيسية ممثلة لدرجة الثبات
أبو عبدالله الحربي
ما خفي أعظم حكم بالمحكم المغلق مروان فقيه وشليط شلط القذافي حماس تدار من الوسطاء حمد ولن توفر الجزيرة غزة شعب وحماس قتاوة تحب...
د محمد ماجد بخش
نمثل للارتباط بدلالة درجات البناء والثقل لعلة وهي الحفاظ على محور التمثيل المشترك وقياسه على محور الثبات داخل إطار محور تمثيل درجتي الثقل والارتباط.

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