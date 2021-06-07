غضب عماني بعد إلغاء هدف صحيح أمام قطر بتصفيات كأس العالم وآسيا

ماجد محمد (صدى):
أثار الحكم "هيتيكامكانامجي بيريرا"، حكم مباراة قطر وعمان في المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، غضب العمانيين.
وألغى بيريرا هدفا صحيحا سجله خالد الهاجري لمنتخب عمان، في الدقيقة 90، حيث أثبتت الإعادة عدم وجود أي مخالفة أو تسلل في لقطة الهدف.
وانتهت المباراة بفوز منتخب قطر 1-0 ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة من 8 مباريات، في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى كأس آسيا، في المقابل، توقف رصيد منتخب عمان عند 12 نقطة.
وفي هذا السياق أجمع محللون رياضيون أن هدف منتخب عمان الذي ألغاه الحكم، هدف صحيح، مشيرين إلى وجود أخطاء تحكيمية أخرى واضحة، حيث تغاضى النظر عن ركلة جزاء واضحة للمنتخب العماني، بينما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح منتخب قطر.
ونشر المعلق العماني خليل البلوشي مقطع فيديو، بعد الخسارة، قال خلاله: " ما نبي أحد يجاملنا اعطونا حقنا بس، ما نبي أكثر من هذا".