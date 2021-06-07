صور محمد صلاح مع إعلامية وفنانة تثير الجدل

وكالات (صدى):
ظهر الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.
وأثارت صور التقطتها كل من الإعلامية الرياضية شيماء صابر، والفنانة ديانا هشام، مع محمد صلاح، بملابس البحر حالة من الجدل بين مشجعي اللاعب المصري.
وكانت الفنانة الشابة ديانا هشام شاركت صورتها مع صلاح، معلقة: "لقد كان لي الشرف اللقاء بمحمد صلاح، فخر العرب".
كما نشرت الإعلامية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة أيضا لها مع محمد صلاح، معلقة: "أنظروا من هنا، فخر العرب، أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض".