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صور محمد صلاح مع إعلامية وفنانة تثير الجدل

منذ 35 دقيقة
1721
صور محمد صلاح مع إعلامية وفنانة تثير الجدل

وكالات (صدى):
ظهر الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

وأثارت صور التقطتها كل من الإعلامية الرياضية شيماء صابر، والفنانة ديانا هشام، مع محمد صلاح، بملابس البحر حالة من الجدل بين مشجعي اللاعب المصري.

وكانت الفنانة الشابة ديانا هشام شاركت صورتها مع صلاح، معلقة: "لقد كان لي الشرف اللقاء بمحمد صلاح، فخر العرب".

كما نشرت الإعلامية شيماء صابر، زوجة لاعب كرة القدم رامي صبري، صورة أيضا لها مع محمد صلاح، معلقة: "أنظروا من هنا، فخر العرب، أنا مع أعظم أسطورة متواضعة على الأرض".

مصر
ليفربول
محمد صلاح
الساحل الشمالي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12927
منذ دقيقة
كل واحد يفخر باللي عاوز.

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د محمد ماجد بخش
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