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الأمير خالد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا يبحثان سبل تعزيز الجوانب الدفاعية

منذ 22 دقيقة
1313
الأمير خالد بن سلمان ووزير خارجية بريطانيا يبحثان سبل تعزيز الجوانب الدفاعية

الرياض (صدى):
بحث صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، اليوم الأثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الإستراتيجية، و سُبل تعزيزها وبالأخص في الجوانب الدفاعية.

واستعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة؛ لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًا.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي،وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وحضره من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
يقولون مفبرك من اجل زيادة المشاهدات! والله كنت اظنه صحيح!
عبدالله
اعوذ بالله! هذول الهمج ما فيه احد يربيهم؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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