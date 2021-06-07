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ثقافة وفنون الشمالية تستقبل المواهب الفنية

منذ 9 ساعات
1086
ثقافة وفنون الشمالية تستقبل المواهب الفنية

سلطان الهوير (صدى):
استقبلت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ، عدد من الأطفال الموهبين بالرسم في المرسم بمقر الجمعية لممارسة هواية الرسم الذي وفرت به كافت التجهيزات لممارسه هذه الهوايه تحت إشراف منسق الفن التشكيلي الاستاذ ادريس لافي .

وذكر الاستاذ خلف بن حمود القاران مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة أن الجمعية تفتح أروقتها لجميع الفئات العمرية من محبي الرسم والاستفادة من المرسم لممارسة الرسم في مقر الجمعية كل يوم أثنين ومناقشة جميع ما يخص الفن التشكيلي والخط العربي وما يخدم هذه الفئة من أبناء وبنات المنطقة وتذليل كافه العقبات أمامهم للخروج باعمال فنية راقية من خلال المرسم أو المعارض الفنية .

علماً بأن الجمعية وضمن توجهها المستقبلي لاستقطاب المواهب بالمنطقة خصصت يوم لكل فئه لمناقشة المهتمين بهذه الفن وفق الضوابط والاحترازات الوقائية علماً بأن يوم الاحد للبرنامج الثقافي ويوم الاثنين للفن التشكيلي والخط العربي ويوم الثلاثاء للتصوير الضوئي ويوم الاربعاء للمسرح ويوم الخميس للموروث الشعبي بحضور منسقي تلك اللجان.

المنطقة الشمالية
جمعية الثقافة والفنون

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سلامة قلبك من الحزن
عبدالله
يقولون مفبرك من اجل زيادة المشاهدات! والله كنت اظنه صحيح!
عبدالله
اعوذ بالله! هذول الهمج ما فيه احد يربيهم؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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