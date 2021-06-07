صور.. إخلاء منزل نائب عمر البشير بالقوة الجبرية

الخرطوم (صدى):
قامت الشرطة السودانية، أمس الاثنين، بإخلاء منزل علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس المخلوع عمر البشير، بالقوة الجبرية.
ووثقت مجموعة من الصور لحظة إخلاء المنزل، حيث ظهر فيها بعض أفراد الأسرة وهم يحملون مقتنياتهم.
وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إن قرار إخلاء العقار المُسترد، الذي كان يقطنه النائب اﻷول للرئيس المخلوع تم بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دون استكمالهم للإخلاء ودون طلب جديد لتمديد المُهلة.
وكان القرار بالإخلاء قد صدر بعد إثبات الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الستة ملايين دولار أمريكي، تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً.