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"الصحة" تغلق أحد المختبرات الخاصة بإجراء فحوصات كورونا في الرياض

منذ ساعة
1588
"الصحة" تغلق أحد المختبرات الخاصة بإجراء فحوصات كورونا في الرياض

الرياض (صدى):
أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، اليوم، أحد المختبرات الطبية الخاصة، والمعتمدة لإجراء فحوصات كورونا للراغبين في السفر خارج المملكة.

وبينت أن الإغلاق جاء بعد رصد عدة مخالفات بها، منها نقل عينات طبية بطريقة عشوائية وإعداد تقارير بنتائج سلبية لتلك العينات التي لم تصل إلى المختبر، مؤكدة أنه تم ضبط هذه العينات.

وأضافت أن مخالفات المختبر تضمنت أيضا قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى، وتعاقده مع عدد كبير من المؤسسات الطبية، ما نتج عنه استقباله لعدد عينات يومي يفوق طاقته الاستيعابية.

كما رصدت المديرية عدد من المخالفات الأخرى التي استوجبت إغلاق المختبر تحفظياً، لحين البت في قضيته نهائياً من قبل اللجان المختصة.

وذكرت المديرية أن المختبر يواجه عقوبات نظامية تتمثل في غرامات مالية، وكذلك سحب ترخيص المؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

ومن جهتها، ناشدت وزارة الصحة بجميع المؤسسات الصحية بالالتزام التام بجميع المعايير الصحية النظامية, موضحةً بأنها ستتخذ جميع الإجراءات التصحيحية اللازمة للمعالجة والحزم في تطبيق العقوبات في أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي.

 

 

الرياض
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
فحص كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
يقولون مفبرك من اجل زيادة المشاهدات! والله كنت اظنه صحيح!
عبدالله
اعوذ بالله! هذول الهمج ما فيه احد يربيهم؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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