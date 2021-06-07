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الإعدام لمغتصب جارته المعاقة بعد اختطافها 

منذ ساعة
773
الإعدام لمغتصب جارته المعاقة بعد اختطافها 

القاهرة (صدى):
عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود سراج الدين، عامل بالإعدام شنقاً، لقيامه باختطاف فتاة معاقة ذهنياً، واغتصابها بالإكراه، بدائرة بندر قنا.

وتعود أحداث الواقعة عندما خطف المتهم البالغ من العمر 42 سنة، المجني عليها البالغة من العمر 29 سنة، وقام بتمزيق ملابسها واغتصابها بالإكراه.

واتضح من التحقيقات أن المتهم قام بالتحايل على ضحيته، وإيهامها بحوزته لبعض العلب الكرتونية التي تستخدمها في عملها، واصطحبها إلى منزله، وما إن دخلت إلى المنزل، أغلق الباب رغماً عنها، وقام بتمزيق ملابسها واغتصابها بالإكراه.

وكان ورد بلاغ لمدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، يفيد بورود بلاغ بتعرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص، ولم يمكنها الكشف عن هويته، نظراً لعدم قدرتها على النطق جيداً.

 

بلاغ
المتهم
التحقيقات
خطف
محكمة جنايات قنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
سلامة قلبك من الحزن
عبدالله
يقولون مفبرك من اجل زيادة المشاهدات! والله كنت اظنه صحيح!
عبدالله
اعوذ بالله! هذول الهمج ما فيه احد يربيهم؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل

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