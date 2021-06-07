دهس متعمد لأسرة مسلمة في كندا

أوتاوا (صدى):
أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة في هجوم متعمد بواسطة شاحنة.
وأوضحت الشرطة الكندية أن الحادث وقع في "أونتاريو" ، حيث تعمد رجل صدم وقتل أربعة أشخاص بسيارته لكونهم مسلمين، واصفة الحادث بأنه عملاً من أعمال القتل الجماعي المرتكبة ضد المسلمين، وذلك بحسب ما ذكرته "دويتشه فيله".
وأضافت أن الجاني، البالغ من العمر 20 عاما، صدم خمسة أشخاص في هذا الهجوم بسيارته وهرب، مشيرة إلى أن من بين القتلى مراهق وامرأتان ورجل، بينما أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات جراء الحادث.
وأكدت أن حالة الطفل خطيرة، لكن كان من المتوقع أن يعيش، مضيفة أنها وجهت للسائق أربع تهم بالقتل من الدرجة الأولى وتهمة واحدة بمحاولة القتل.