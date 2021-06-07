نقل الفنانة مرام البلوشي للعناية المركزة بعد إصابتها بجلطة في القلب 

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، لجلطة في القلب نقلت على إثرها مباشرة إلى المستشفى الأميري، حيث ما زالت ترقد حالياُ هناك.
وقالت شقيقة مرام البلوشي:"تعرضت مرام لتعب وارهاق شديدين الأمر الذي عرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب".
وأضافت:" أعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا، والحمدلله يمكنني القول إن حالتها الصحية مستقرة"بحسب تصريح خاص لصحيفة "الرأي".
وتابعت:"في البداية تم إدخالها إلى العناية المركزة، ثم نقلها إلى وحدة كورونا لاخضاعها إلى فحص روتيني، ثم تجهيزها للدخول إلى وحدة العناية بالقلب".