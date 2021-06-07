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نقل الفنانة مرام البلوشي للعناية المركزة بعد إصابتها بجلطة في القلب 

منذ 40 دقيقة
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نقل الفنانة مرام البلوشي للعناية المركزة بعد إصابتها بجلطة في القلب 

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، لجلطة في القلب نقلت على إثرها مباشرة إلى المستشفى الأميري، حيث ما زالت ترقد حالياُ هناك.

وقالت شقيقة مرام البلوشي:"تعرضت مرام لتعب وارهاق شديدين الأمر الذي عرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب".

وأضافت:" أعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا، والحمدلله يمكنني القول إن حالتها الصحية مستقرة"بحسب تصريح خاص لصحيفة "الرأي".

وتابعت:"في البداية تم إدخالها إلى العناية المركزة، ثم نقلها إلى وحدة كورونا لاخضاعها إلى فحص روتيني، ثم تجهيزها للدخول إلى وحدة العناية بالقلب".

 

وعكة صحية
مرام البلوشي
جلطة في القلب
مي البلوشي
المستشفى الأميري

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