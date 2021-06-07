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الأمير سطام بن خالد لـ "حمد بن جاسم": الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك 

منذ 33 دقيقة
1720
الأمير سطام بن خالد لـ "حمد بن جاسم": الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك 

الرياض (صدى):
رد الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري الأسبق، التي تظاهر فيها بحزنه بسبب تلاعب البعض بعواطف الشعوب.

وقال الأمير سطام بن خالد موجها حديثه له:"أخ حمد أنت الآن تقوم بالتلاعب بعواطف الشعوب لأن حديثك متناقض فمعدلات الكراهية والتآمر خرجت من خيمة القذافى على شكل تسجيلات تحمل أعلى معدل للكراهية".

 

وأضاف الأمير:"محاولة الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك نهائيا وسيبقى خليجنا واحد بإذن الله ثم بحكمة حكام الدول الخليجية".

 

وكان حمد بن جاسم كتب في سلسلة تغريدات:"إنني حزين بسبب ما نعاني منه في إقليمنا من مستويات مرتفعة من الكراهية، وما يمارسه البعض من لعب وتلاعب بعواطف الشعوب، وما أصاب عقولاً كثيرة من تسمم نتمنى شفاءه، كي تعود روح المبادرة والإنجاز لمجلس التعاون، ولو بالقدر القليل الذي حققه المجلس سابقاً".

 

قطر
مجلس التعاون الخليجي
الأمير سطام بن خالد آل سعود
حمد بن جاسم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حمار جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده .. .. روحت ما كأنها بهاالدنيا وقفت وتفرجت على أهوج أرعن ..
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ابو محمد 😎 ✍️
صح كلامك يا بنت الاجواد ..
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على السلامة

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