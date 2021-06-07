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المقام السامي يوافق على إقامة احتفالات التخرّج في الجامعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

منذ 46 دقيقة
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المقام السامي يوافق على إقامة احتفالات التخرّج في الجامعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على إقامة احتفالات التخرّج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق "بروتوكول احتفالات التخرّج للوقاية من فيروس كورونا" الذي أعدته هيئة الصحة العامة "وقاية". 

وتأتي هذه اللفتة الأبوية الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مشاركةً للطلاب والطالبات وأسرهم في أفراحهم واحتفائهم بنجاحهم وتخرّجهم، ليكونوا سواعد بناء لهذا الوطن المعطاء، وامتداداً للدعم المستمر الذي يحظى به التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين –حفظهما الله-. 

ويتضمّن البروتوكول المعلن كافة الاشتراطات والاحترازات التي يجب على منظمي حفلات التخرّج وأسر الخريجين والخريجات اتباعها؛ تحقيقاً للسياسة العامة للدولة في منع انتشار الجائحة. 

وينص البروتوكول المعتمد على اشتراط تحصين الخريجين بحسب حالتهم في تطبيق توكلنا، والسماح بدخول المحصنين من أفراد أسرة كل خريج ممن هم أكبر من 18 عاماً فقط (أو أكبر من العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح إذا تم تحديثه لاحقاً)، على ألا يتعدى أفراد أسرة الخريج المدعوين شخصين فقط لكل خريج، وأن يتم تكريم الطالب عن طريق مسار خاص، بحيث يتم تجنب مخالطة المدعوين. 

وتتضمّن التعليمات إبراز تطبيق "توكلنا"، وأن تكون الدعوات إلكترونية، على ألا تزيد فترة الاحتفال الواحدة على نصف ساعة. 

وشدد البروتوكول على أهمية التنبيه المستمر للحضور والخريجين والعاملين والقائمين على الحفل بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة، والتباعد الجسدي.​

التعليم
المنشآت التعليمية
فيروس كورونا
تطبيق توكلنا
احتفالات التخرج

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ابو محمد 😎 ✍️
حمار جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده .. .. روحت ما كأنها بهاالدنيا وقفت وتفرجت على أهوج أرعن ..
د محمد ماجد بخش
كتل العناصر المغناطيسية لا تعرف عدد ذراتها الممثلة لكن تم تمثيلها بعدد وحدات العناصر العددية المقابلة لعدد وحدات الثقالة المغناطيسية العددية المكافئة المنتظمة في...
ابو محمد 😎 ✍️
صح كلامك يا بنت الاجواد ..
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على السلامة

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