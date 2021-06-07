لاعبو البرازيل يتراجعون عن مقاطعة كوبا أمريكا

وكالات (صدى):
كشف لاعبو المنتخب البرازيلي عن قرارهم النهائي بشأن الخوض في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في بلادهم يوم الأحد المقبل.
وتراجع اللاعبون عن قرار مقاطعة البطولة، وذلك استجابة لطلب مدربهم "تيتي" الذي حثهم على المشاركة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.
وكان اللاعبون قد أبدوا، في وقت سابق، عدم رضاهم عن استضافة بلادهم للبطولة، بسبب جائحة كورونا.
وأكدت تقارير أن اللاعبون تراجعوا عن قرارهم برفض المشاركة، بالتزامن مع قرار إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو، من منصبه مؤقتا بسب اتهامات جنسية، مما خفف من حده التوتر في المنتخب، لكون أن رئيس الاتحاد كان يهدد بإقالة المدرب "تيتي" من منصبه.