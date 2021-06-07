نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لاعبو البرازيل يتراجعون عن مقاطعة كوبا أمريكا

منذ 48 دقيقة
1469
لاعبو البرازيل يتراجعون عن مقاطعة كوبا أمريكا

وكالات (صدى):
كشف لاعبو المنتخب البرازيلي عن قرارهم النهائي بشأن الخوض في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام في بلادهم يوم الأحد المقبل.

وتراجع اللاعبون عن قرار مقاطعة البطولة، وذلك استجابة لطلب مدربهم "تيتي" الذي حثهم على المشاركة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.

وكان اللاعبون قد أبدوا، في وقت سابق، عدم رضاهم عن استضافة بلادهم للبطولة، بسبب جائحة كورونا.

وأكدت تقارير أن اللاعبون تراجعوا عن قرارهم برفض المشاركة، بالتزامن مع قرار إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روجيريو كابوكلو، من منصبه مؤقتا بسب اتهامات جنسية، مما خفف من حده التوتر في المنتخب، لكون أن رئيس الاتحاد كان يهدد بإقالة المدرب "تيتي" من منصبه.

البرازيل
كوبا
المنتخب البرازيلي
بطولة كوبا أمريكا
روجيريو كابوكلو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حمار جيد ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده .. .. روحت ما كأنها بهاالدنيا وقفت وتفرجت على أهوج أرعن ..
د محمد ماجد بخش
كتل العناصر المغناطيسية لا تعرف عدد ذراتها الممثلة لكن تم تمثيلها بعدد وحدات العناصر العددية المقابلة لعدد وحدات الثقالة المغناطيسية العددية المكافئة المنتظمة في...
ابو محمد 😎 ✍️
صح كلامك يا بنت الاجواد ..
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله على السلامة

أخر الأخبار

مراهقة تتعرض للذبح في بث مباشر على "تيك توك"
مراهقة تتعرض للذبح في بث مباشر على "تيك توك"
منذ 4 دقائق 83
لوحة إعلانية في شوارع الرياض مكتوب عليها:"لا تروح جدة"
لوحة إعلانية في شوارع الرياض مكتوب عليها:"لا تروح جدة"
منذ 14 دقيقة 1262
نقل الفنانة مرام البلوشي للعناية المركزة بعد إصابتها بجلطة في القلب 
نقل الفنانة مرام البلوشي للعناية المركزة بعد إصابتها بجلطة في القلب 
منذ 22 دقيقة 690
مواطنة تهاجم تصرفات النسويات
مواطنة تهاجم تصرفات النسويات
منذ 26 دقيقة 325
حادثة مروعة لمتفرجة
حادثة مروعة لمتفرجة
منذ 26 دقيقة 299
الحمار خايف على صاحبه
الحمار خايف على صاحبه
منذ 27 دقيقة 268
الأمير سطام بن خالد لـ "حمد بن جاسم": الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك 
الأمير سطام بن خالد لـ "حمد بن جاسم": الظهور بالمثالية والخوف على مجلس التعاون لا يناسبك 
منذ 33 دقيقة 1718
المقام السامي يوافق على إقامة احتفالات التخرّج في الجامعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
المقام السامي يوافق على إقامة احتفالات التخرّج في الجامعات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية
منذ 46 دقيقة 1781
لاعبو البرازيل يتراجعون عن مقاطعة كوبا أمريكا
لاعبو البرازيل يتراجعون عن مقاطعة كوبا أمريكا
منذ 48 دقيقة 1469
القبض على مواطن اعتدى على حراسات أمنية مدنية بألة حادة في الدمام
القبض على مواطن اعتدى على حراسات أمنية مدنية بألة حادة في الدمام
منذ 56 دقيقة 1630