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بنشر الكفر عليها واهم شيء تصور
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
من هذا النسيج، وقد نلاحظ الفرق في التعبير الحضري: يا سارية خبريني عما جرى خبرينى ونعيش عيشة هنيّة وسط الزهور النديّة وهي من كلمات...
ابو ناصر
احباب هنية وكلاء خامنئي اذناب اليهود
زائر
والله الضايع من حط الخبر ولا هو فاهم شي من الاساس
ببوش
مليكة كيف حالك؟
ابوغلا
يحسافة الدكتوراه عليك انسان متعصب ولا تحب الهلال الهلال مادرى عنك وبعدين تقول فريق الأهلي المصري عيب عليك افتخر بنادي سعودي افضل
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