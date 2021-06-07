السياحة السعودية التوجه للعالمية .. الآمال والتحديات في ندوة منتدى الخبرة الأربعاء القادم

فاطمة صالح (صدى):
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (السياحة السعودية التوجه للعالمية .. الآمال والتحديات) يشارك فيها: الأستاذ فهد بن محمد العبيلان نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض والأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحكير نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير التجارية و الدكتور سعيد بن صالح الغامدي أستاذ الإعلام المساعد بجامعة الملك سعود وعضو المنتدى والأستاذ أحمد بن ناصر غاوي إعلامي متخصص بالشأن السياحي و يديرها الدكتور تركي بن فهد العيار عضو مجلس إدارة المنتدى وذلك من خلال برنامج زوووم (ZOOM) يوم الاربعاء القادم 28 شوال 1442 الموافق 9 يونيو 2021م الساعة 9 مساء وسوف تنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب.