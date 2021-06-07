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وكيل "الصحة": جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الأولى للفئات عالية الخطورة

منذ ساعة
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وكيل "الصحة": جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الأولى للفئات عالية الخطورة

الرياض (صدى):
أجاب وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، اليوم الإثنين، على تساؤلات بشأن تأخر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالله عسيري، إن الوزارة تهدف في الوقت الحالي لتطعيم 70% ممن بلغت أعمارهم 18 عامًا وأكبر بجرعة واحدة على الأقل بنهاية يوليو المقبل، بالإضافة إلى جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الأولى للفئات عالية الخطورة.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بتوفير الحماية القصوى للفئات عالية الخطورة، والتي تشمل الأشخاص البالغين سن الـ60 عامًا وأكبر، ومرضى السمنة المفرطة، ومن قاموا بزراعة أعضاء، والسرطان النشط وفشل الكلى، موضحا أن هؤلاء قد تُضاف لها فئات أخرى تباعًا حسب التقييم.

وتابع أن المملكة تسعى للوصول إلى المناعة المجتمعية اللازمة لإنهاء الجائحة، وذلك في ظل عدم استقرار الإمدادات العالمية.

 

وزارة الصحة
فيروس كورونا
لقاح كورونا
الجرعة الثانية
عبد الله عسيري

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