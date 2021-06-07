بالفيديو.. ممثل حركة حماس يؤكد دعم اسماعيل هنية للحوثيين

طهران (صدى):
التقى ممثل حركة حماس بأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حيث أكد على دعم اسماعيل هنية لهم.
وقال متحدث حركة "حماس" في الفيديو: "أنقل تحيات قياداتنا واسماعيل هنية إلى عبدالملك الحوثي ونؤكد دعمنا ووقوفنا معكم كما نثمن هذه المبادرات التي أطلقها الحوثي لدعم حماس".
فيما رد "الحوثي" قائلاً: "بلغ اسماعيل هنية سلامنا وتحيتنا و نحن نعتز بكل الاخوة في حماس و نتشرف أن نكون بجانبكم"، في إشارة لقوة العلاقة التي تجمع بين حماس ومليشيا الحوثي الإرهابية.
كما قدم ممثل حركة حماس درع الحركة كهدية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مشيرًا إلى إمتنان "هنية" وحركة حماس على دعمهم لهم.