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بالفيديو.. ممثل حركة حماس يؤكد دعم اسماعيل هنية للحوثيين

منذ 8 دقائق
1245
بالفيديو.. ممثل حركة حماس يؤكد دعم اسماعيل هنية للحوثيين

طهران (صدى):
التقى ممثل حركة حماس بأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حيث أكد على دعم اسماعيل هنية لهم.

وقال متحدث حركة "حماس" في الفيديو: "أنقل تحيات قياداتنا واسماعيل هنية إلى عبدالملك الحوثي ونؤكد دعمنا ووقوفنا معكم كما نثمن هذه المبادرات التي أطلقها الحوثي لدعم حماس".

فيما رد "الحوثي" قائلاً: "بلغ اسماعيل هنية سلامنا وتحيتنا و نحن نعتز بكل الاخوة في حماس و نتشرف أن نكون بجانبكم"، في إشارة لقوة العلاقة التي تجمع بين حماس ومليشيا الحوثي الإرهابية.

كما قدم ممثل حركة حماس درع الحركة كهدية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مشيرًا إلى إمتنان "هنية" وحركة حماس على دعمهم لهم.

 

إيران
حماس
الحوثيين
عبدالملك الحوثي
اسماعيل هنية

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أحدث التعليقات

abdul
فيه راعي غنم يترك القطيع للكلاب والذئاب ؟ مفروض تُخصم القيمة او جزء منها من راتبه. اما اذا كانت الغنم تسرح بدون راعي فحلال...
الريان
كذب في كذب يساوي كذابين
السيساني
اللهم اجعلها دائما يارب العالمين ذوقوا الناس يا عباد النار
المهم
الحياه الفطريه ليش ماتشوفين حل للكلاب الضاله.
المهم
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