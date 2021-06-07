نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عروس تلغي حفل زفافها بعد رؤيتها العريس بحالة "سكر"

منذ 59 دقيقة
638
عروس تلغي حفل زفافها بعد رؤيتها العريس بحالة "سكر"

القاهرة (صدى):
ألغت عروس حفل زفافها بعد رؤيتها العريس وهو في حالة سكر، حيث استمرت المرأة وعائلتها في تجاهل مبادرات العريس وأصدقائه.

زأجبر العريس العروس على الرقص قبل إتمام مراسم العرس الدينية، وعندما رفضت العروس الرقص، غضب العريس، مما أسفر عن مشاجرة بسبب تصرفاته.

واحتجزت عائلة العروس العريس وأصدقائه وعائلته كرهائن، حيث طالبتهم بإعادة الهدايا التي قدموها لهم عند تحديد موعد الزفاف،

واستدعت أسرة العريس رجال الشرطة وطلبوا منهم التوسط، كما رفضت المرأة الرجوع عن قرارها، وقد وقع الحادث فى قرية تيكري بمدينة براتابجاره الهندية خلال مراسم الزفاف.

 

الشرطة
عروس
عريس
زفاف
الرقص

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الريان
تحديث البرامج الليله ios14.6 متوفر وسوف يتم تثبيته لاحقا .الليله
abdul
فيه راعي غنم يترك القطيع للكلاب والذئاب ؟ مفروض تُخصم القيمة او جزء منها من راتبه. اما اذا كانت الغنم تسرح بدون راعي فحلال...
الريان
كذب في كذب يساوي كذابين
السيساني
اللهم اجعلها دائما يارب العالمين ذوقوا الناس يا عباد النار
المهم
الحياه الفطريه ليش ماتشوفين حل للكلاب الضاله.

أخر الأخبار

وكيل "الصحة": جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الأولى للفئات عالية الخطورة
وكيل "الصحة": جدولة الجرعة الثانية خلال 3 أشهر من الأولى للفئات عالية الخطورة
منذ 5 دقائق 1164
الحميدي عريسا
الحميدي عريسا
منذ 6 دقائق 1092
النصر ينفي مفاوضاته مع العويس لضمه في الموسم المقبل
النصر ينفي مفاوضاته مع العويس لضمه في الموسم المقبل
منذ 15 دقيقة 1348
بالفيديو.. ممثل حركة حماس يؤكد دعم اسماعيل هنية للحوثيين
بالفيديو.. ممثل حركة حماس يؤكد دعم اسماعيل هنية للحوثيين
منذ 16 دقيقة 1417
وقفت وسط الزحمة وتقلد سلوى المطيري
وقفت وسط الزحمة وتقلد سلوى المطيري
منذ 23 دقيقة 345
شاب كويتي حاول دهس آخر بعد خلاف بينهم
شاب كويتي حاول دهس آخر بعد خلاف بينهم
منذ 24 دقيقة 260
قرد رايق على الاخر
قرد رايق على الاخر
منذ 24 دقيقة 243
كشف شبكة ألغام بحرية زرعها الحوثي في البحر الأحمر
كشف شبكة ألغام بحرية زرعها الحوثي في البحر الأحمر
منذ 33 دقيقة 1429
عروس تلغي حفل زفافها بعد رؤيتها العريس بحالة "سكر"
عروس تلغي حفل زفافها بعد رؤيتها العريس بحالة "سكر"
منذ 59 دقيقة 638
برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع " ديباي "
برشلونة يحسم صفقة التعاقد مع " ديباي "
منذ ساعة 1559