عروس تلغي حفل زفافها بعد رؤيتها العريس بحالة "سكر"

القاهرة (صدى):
ألغت عروس حفل زفافها بعد رؤيتها العريس وهو في حالة سكر، حيث استمرت المرأة وعائلتها في تجاهل مبادرات العريس وأصدقائه.
زأجبر العريس العروس على الرقص قبل إتمام مراسم العرس الدينية، وعندما رفضت العروس الرقص، غضب العريس، مما أسفر عن مشاجرة بسبب تصرفاته.
واحتجزت عائلة العروس العريس وأصدقائه وعائلته كرهائن، حيث طالبتهم بإعادة الهدايا التي قدموها لهم عند تحديد موعد الزفاف،
واستدعت أسرة العريس رجال الشرطة وطلبوا منهم التوسط، كما رفضت المرأة الرجوع عن قرارها، وقد وقع الحادث فى قرية تيكري بمدينة براتابجاره الهندية خلال مراسم الزفاف.