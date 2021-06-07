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الحميدي عريسا

منذ 6 دقائق
1092
الحميدي عريسا

عبدالله الشمري (صدى):
احتفل الشاب راكان الحميدي مدير العلامة التجارية والاتصال بمستشفى السعودي الالماني في حائل بحفل زفافه وسط حضور عدد من الأهل والأقارب نظرًا للالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية .

وعبر " الحميدي "عن سعادته بإكمال نصف دينه مبينا أن سعادته تضاعفت بتواصل الأصدقاء عبر الاتصال الهاتفي و برامج التواصل الاجتماعي مقدما شكره وتقديره لهم.

أسرة "الصحيفة" بدورها تتقدم للعريسين بالتهنئة فبارك ﷲ لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.. سائلين الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يجعل الود والمحبة عنوانا لحياتهم الزوجية .

حائل
عريس
حفل زفاف
راكان الحميدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

الريان
تحديث البرامج الليله ios14.6 متوفر وسوف يتم تثبيته لاحقا .الليله
abdul
فيه راعي غنم يترك القطيع للكلاب والذئاب ؟ مفروض تُخصم القيمة او جزء منها من راتبه. اما اذا كانت الغنم تسرح بدون راعي فحلال...
الريان
كذب في كذب يساوي كذابين
السيساني
اللهم اجعلها دائما يارب العالمين ذوقوا الناس يا عباد النار
المهم
الحياه الفطريه ليش ماتشوفين حل للكلاب الضاله.

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