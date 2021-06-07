الحميدي عريسا

عبدالله الشمري (صدى):
احتفل الشاب راكان الحميدي مدير العلامة التجارية والاتصال بمستشفى السعودي الالماني في حائل بحفل زفافه وسط حضور عدد من الأهل والأقارب نظرًا للالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية .
وعبر " الحميدي "عن سعادته بإكمال نصف دينه مبينا أن سعادته تضاعفت بتواصل الأصدقاء عبر الاتصال الهاتفي و برامج التواصل الاجتماعي مقدما شكره وتقديره لهم.
أسرة "الصحيفة" بدورها تتقدم للعريسين بالتهنئة فبارك ﷲ لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.. سائلين الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة وأن يجعل الود والمحبة عنوانا لحياتهم الزوجية .