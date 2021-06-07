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فرع هيئة الأمر بالمعروف بـ"القصيم" يشارك في مبادرة تعزيز الهوية الوطنيّة

منذ 14 ساعة
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فرع هيئة الأمر بالمعروف بـ"القصيم" يشارك في مبادرة تعزيز الهوية الوطنيّة

عبدالله الغامدي (صدى):
شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في مبادرة (تعزيز الهوية الوطنيّة) والتي أطلقتها إمارة المنطقة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله- .

وتشمل هذه المبادرة عدداً من الأهداف و المحاور إلى جانب برنامج عمل متكامل يهدف إلى تنمية روح الإعتزاز بالوطن، وتعزيز القيم والمفاهيم الوطنية النبيلة ،والولاء لهذا الكيان الراسخ بإذن الله ولقيادته الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيّب الله ثراه- ومن بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - .

ويأتي تفعيل هذه المبادرة بتوجيه من سمو أمير المنطقة يحفظه الله وبمتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد الذي حثّ جميع الهيئات والمراكز على إبرازها في الميادين العامة والأسواق والطرق الرئيسة ومباني الهيئات والمراكز في جميع أنحاء المنطقة بوضع اللوحات ونشر التصاميم وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في غرس قيم الانتماء الوطنية لدى أبناء الوطن .

وتأتي هذه المشاركة الفاعلة والهامة بمباركة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

التعليقات

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أحدث التعليقات

الريان
تحديث البرامج الليله ios14.6 متوفر وسوف يتم تثبيته لاحقا .الليله
abdul
فيه راعي غنم يترك القطيع للكلاب والذئاب ؟ مفروض تُخصم القيمة او جزء منها من راتبه. اما اذا كانت الغنم تسرح بدون راعي فحلال...
الريان
كذب في كذب يساوي كذابين
السيساني
اللهم اجعلها دائما يارب العالمين ذوقوا الناس يا عباد النار
المهم
الحياه الفطريه ليش ماتشوفين حل للكلاب الضاله.

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