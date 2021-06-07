وزير الخارجية البريطاني: ولي العهد يريد بناء قاعدة من التكنولجيا الإبداعية

الرياض (صدى):
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يريد بناء قاعدة من التكنولجيا الإبداعية.
وأكد " دومنيك " أن التغيير كبير في المملكة العربية السعودية مع الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تصريحات خاصة لـ " العربية " .
كما أشار إلى أن بريطانيا والمملكة العربية السعودية تواجهان تحديات مشتركة من بينهما إيران.
والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بنيوم، وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.
وتم استعراض العلاقات الثنائية خلال اللقاء وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تم بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.