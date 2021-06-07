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طائر يضع مصور في موقف محرج
منذ ساعة
518
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التعليقات
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أحدث التعليقات
الريان
تحديث البرامج الليله ios14.6 متوفر وسوف يتم تثبيته لاحقا .الليله
abdul
فيه راعي غنم يترك القطيع للكلاب والذئاب ؟ مفروض تُخصم القيمة او جزء منها من راتبه. اما اذا كانت الغنم تسرح بدون راعي فحلال...
الريان
كذب في كذب يساوي كذابين
السيساني
اللهم اجعلها دائما يارب العالمين ذوقوا الناس يا عباد النار
المهم
الحياه الفطريه ليش ماتشوفين حل للكلاب الضاله.
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