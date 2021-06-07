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جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية والبكالوريس والدبلوم

منذ ساعة
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جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية والبكالوريس والدبلوم

تبوك (صدى):
أعلنت جامعة تبوك عن مواعيد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وكشفت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ يوم الأحد 24/11 1442هـ حتى يوم الأربعاء 4/12/1442هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في يوم الأربعاء 18/12/ 1442هـ .

وسيكون تثبيت القبول من يوم الأربعاء الموافق 18/12/1442هـ إلى الأحد الموافق 29/12/1442هـ.

أما الإنسحاب من القبول فهو من الأربعاء 18/12/1442هـ إلى الأحد الموافق 14/1/1443 هـ، ويبدأ العام الدراسي الجامعي 1443 في يوم الأحد الموافق 21/1/1443 هـ الموافق 19/8/2021 م.

وأكدت الجامعة على جميع الطلاب والطالبات لضرورة اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.

كما دعت لعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة حيث خصصت العمادة فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.

جامعة تبوك
البكالوريوس
الدبلوم
المرحلة الثانوية
الدعم الفني

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أحدث التعليقات

الريان
تحديث البرامج الليله ios14.6 متوفر وسوف يتم تثبيته لاحقا .الليله
abdul
فيه راعي غنم يترك القطيع للكلاب والذئاب ؟ مفروض تُخصم القيمة او جزء منها من راتبه. اما اذا كانت الغنم تسرح بدون راعي فحلال...
الريان
كذب في كذب يساوي كذابين
السيساني
اللهم اجعلها دائما يارب العالمين ذوقوا الناس يا عباد النار
المهم
الحياه الفطريه ليش ماتشوفين حل للكلاب الضاله.

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