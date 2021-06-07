بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023

أميرة خالد (صدى):
أزاحت "كاديلاك" الستار عن النموذج الأولي لسيارة ليريك الكهربائية في عام 2020 ثم في أبريل الماضي من هذا العام تم الإنتاج النسخة الإنتاجية للسيارة .
ونشر حساب مجموعة شركة جنرال موتورز الأم صور لرسم مبكرًا يقال انه للسيارة ذاتها، كما أوضحت الشركة بعض الصور لتصميم السيارة ليريك الكهربائية للمصمم العالمي تشو فانغ.
ومن جانبه، أوضح المصمم "فانغ" أنه تم إجراء هذا الرسم التخطيطي في عام 2017، والذي يتناسب بطريقة ما مع الجدول الزمني الذي تنتمي إليه السيارات الكهربائية عالية الركوب.
وتتميز السيارة بوجود لمسات مثالية على زوايا التصميم، والسقف الأملس الموجود بالرسم وخط سقف نموذج إنتاج ليريك، فالنموذج الأول للسيارة مكتمل بنسبة 85 في المائة، لذا ستكون هناك تغييرات في الشكل النهائي المقرر طرحها في عام 2023.