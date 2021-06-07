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بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا

منذ 48 دقيقة
1307
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا

الرياض (صدى):
حذر أستاذ الكيمياء التحليلية في جامعة أم القرى، جلال الثقفي، من أضرار بحيرة الصرف الصحي التي تبعد 2 كيلو متر عن الأحياء السكنية في القريات.

وأضاف أن البحيرة تعد كارثة بيئية حقيقية إذا تحتوي المياه الموجودة بها على ملوثات ومواد مضرة مثل مواد العناية الشخصية ومواد طبية، وقد تنتقل هذه المواد إلى الطيور والأسماك والحشرات والحيوانات التي تتغذي عليها، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن هذه البحيرة قد تشكل ضررا على الإنسان في المستقبل بشكل غير مباشر، لافتا إلى أن من بوادر الضرر التي تم رصدها في الفترة الحالية تسرب مياه الصرف الصحي للمياه الجوفية، وانتشار البعوض، كما يمكن أن تسبب أوبئة مثل حمى الضنك ومرض "الملاريا" لأهالي محافظة القريات.

وشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة، ومنها إنشاء خطوط ناقلة لمياه الصرف الصحي إلى مكان أبعد مما هو عليه الآن، أو معالجة المياه لإعادة استخدمها في الزراعة التجميلية في الحدائق والشوارع.

القريات
محافظة القريات
الصرف الصحي
حمى الضنك
الأوبئة
مرض الملاريا

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واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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