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المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة

منذ ساعة
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المغرب تسمح بدخول السعوديين للسياحة

مليكة فؤاد (صدى):
كشفت السلطات الصحية المغربية، عن إجراءات جديدة؛ لتخفيف القيود على استقبال السياح والزوار وتنقل المسافرين الراغبين في دخول المغرب، بناءً على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وزيادة عدد الملتحقين من العالمين بالسياحة والمواطنين المغاربة.

ومن المقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، كما وضعت اللجنة الصحية بالمغرب قائمتين؛ الأولى "أ" وهي المسموح لمواطنيها أو المقيمين فيها بالدخول إلى المغرب من الدول التي تتوفر فيها مؤشرات إيجابية.

 

فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول سواء كانوا مواطنين مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها دخول المغرب، إذا كانت لديهم شهادة التلقيح أو نتيجة سلبية لاختبار "بي سي آر".

أما القائمة الثانية؛ فهي الدول ذات الإصابات المرتفعة، والتي تعرف انتشاراً للسلالات المتحورة، أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضع الوبائي، ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر مع اختبار بي سي آر وحجر صحي لمدة 10 أيام، وهذه الدول هي: البحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، وأفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

وبناءً على هذه اللائحة فإن الزوار والسياح من السعودية ومصر والأردن وتونس يُسمح لهم بالدخول والسياحة بناءً على إدراجهم في القائمة الأولى "أ".

 

السياحة
تونس
المملكة
المغرب
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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