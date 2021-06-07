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بينه وبين الموت لحظات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128907
منذ 8 دقائق
سبحان من انجاه ..
.. بس ليش مالبق زين وابعد عن الخط دامه عنده مساحه واسعه ..؟؟؟
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إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
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هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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