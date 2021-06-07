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الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر

منذ 48 دقيقة
1524
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع شهادة فسح وتصنيف لأول فيلم سعودي مُعفى من المقابل المالي على التذاكر، وهو فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية".

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أصدر في أبريل 2021 قراراً بالموافقة على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من أي مقابل مالي للهيئة، وذلك دعماً من الهيئة وهيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة لمنتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى المحلي.

وتأتي هذه المبادرة بدعم كل من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ومعالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتهدف المبادرة للوصول إلى صناعة سينما سعودية متطورة وقادرة على المنافسة العالمية، وتكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

مسك الخيرية
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
الرحلة
فيلم سعودي
فيلم الرسوم المتحركة

التعليقات

واجد منصف
واجد منصف عدد التعليقات : 151
منذ 21 دقيقة
تنتظر الإعفاء للطيران والمواد الغذائية

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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