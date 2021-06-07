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نجل الشيخ " عبدالرحمن فقيه" الأستاذ " طلال فقيه " في ذمة الله تعالى

منذ 7 ساعات
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نجل الشيخ " عبدالرحمن فقيه" الأستاذ " طلال فقيه " في ذمة الله تعالى

حسين العلي (صدى):
بـقـلـوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ينعى سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه - إبنه / طلال عبدالرحمن فقيه - والذي وافته المنية ليلة الإثنين بعد عناء طويل مع المرض.

و تمت الصلاة عليه رحمه الله بعد صلاة الفجر لهذا اليوم الإثنين : ١٤٤٢/١٠/٢٦ هجرية بالمسجد الحرام بمكة وتم الدفن بمقابر المعلاة .

و الفقيد رحمه الله شقيق كل من : فوزية – سعاد – خيريه – طارق – د.عبدالقادر – محمود .

ووالد كل من :

عبدالرحمن – عبير – بسمة – بسام – مصطفى – طه – محمد – سلمان .

و سوف يكون العزاء ( للرجال والنساء ) ولمدة ثلاثة أيام بدء ” من هذا اليوم الإثنين بمنزل والده عبدالرحمن فقيه بمكة المكرمة حي العزيزية الشارع العام .

ومنسوبي الصحيفة يسألون الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه

و محبيه الصبر و السلوان في مصابهم الجلل ، إنا لله وإنا إليه راجعون

 

عبدالرحمن فقيه
طلال فقيه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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