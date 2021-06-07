نجل الشيخ " عبدالرحمن فقيه" الأستاذ " طلال فقيه " في ذمة الله تعالى

حسين العلي (صدى):
بـقـلـوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ينعى سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه - إبنه / طلال عبدالرحمن فقيه - والذي وافته المنية ليلة الإثنين بعد عناء طويل مع المرض.
و تمت الصلاة عليه رحمه الله بعد صلاة الفجر لهذا اليوم الإثنين : ١٤٤٢/١٠/٢٦ هجرية بالمسجد الحرام بمكة وتم الدفن بمقابر المعلاة .
و الفقيد رحمه الله شقيق كل من : فوزية – سعاد – خيريه – طارق – د.عبدالقادر – محمود .
ووالد كل من :
عبدالرحمن – عبير – بسمة – بسام – مصطفى – طه – محمد – سلمان .
و سوف يكون العزاء ( للرجال والنساء ) ولمدة ثلاثة أيام بدء ” من هذا اليوم الإثنين بمنزل والده عبدالرحمن فقيه بمكة المكرمة حي العزيزية الشارع العام .
ومنسوبي الصحيفة يسألون الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه
و محبيه الصبر و السلوان في مصابهم الجلل ، إنا لله وإنا إليه راجعون