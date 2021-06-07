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إنتغرال تطلق منصة «جوّيTV» في الإمارات وتقدم باقة متميزة من العروض الترفيهية الرقمية

منذ 12 ساعة
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إنتغرال تطلق منصة «جوّيTV» في الإمارات وتقدم باقة متميزة من العروض الترفيهية الرقمية

أبوظبي (صدى):
اطلقت إنتغرال الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصتها «جوّيTV»، التي تتقدم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنتOTT، في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكات استراتيجية مع مزوّدي خدمات الاتصالات في الإمارات، شركتيّ "اتصالات" و"دو".

وسيحصل مستخدمو "اتصالات" و"دو"، الذين يستفيدون من خدمة الدفع الإلكتروني المباشر DCB سواء كانت خدمتهم شهرية أم أسبوعية، على نسبة خصم تصل إلى 50٪ طيلة فترة اشتراكهم في منصة «جوّيTV».

وسيتمكن مشتركو «جوّيTV» في الإمارات العربية المتحدة من مشاهدة أكثر من 70 قناة مجانية ومشفرة تلبي أذواق وتفضيلات جميع أفراد العائلة، بينها قنواتOsn ، روتانا، إم بي سي، ناشيونال جيوغرافيك، فوكس إتش دي، بالإضافة إلى مكتبة واسعة للفيديوهات حسب الطلب (VOD) تحوي أقوى الأفلام والمسلسلات، وبرامج «جوّيTV» الحصرية والأصلية. كما يقدم التطبيق محتوى منوعاً من أفضل مزودي محتوى البث الفضائي العالميين مثل فوكس+، ستارز بلاي، كارتون نيتوورك/ بوميرانغ، ووايد خليجي.

وتتيح خدمة الدفع الإلكتروني المباشر DCB لمستخدميها إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال الجوال، عبر إضافة القيمة على الفاتورة الشهرية أو استقطاعها من رصيد المستهلك، مما يسهل عمليات الشراء. إضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو بطاقة الائتمان والتطبيق من الاستفادة من السعر المخفض، بدءاً من تاريخ الاشتراك حتى 31 يوليو من العام الجاري. كما يحصل مستخدمو التطبيق على تجربة مجانية مدتها 7 أيام، بعدها سيكون السعر 1,99 دولار. وسيتم إبلاغ المستخدمين بأي تغيير في السعر، بما في ذلك السعر الترويجي والسعر الأصلي.

وأشاد الرئيس التنفيذي لإنتغرال ماركوس غولدر بالدور الرئيسي الذي يلعبه شركاء إنتغرال في توسيع انتشار منصة «جوّيTV». وقال: "نفخر بإطلاق المنصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الأسواق الأكثر حيوية وطلباً على الترفيه الرقمي، حيث سيتمكن جمهورنا في الإمارات من الاستمتاع بتجربة ترفيهية لا مثيل لها وبسعر تنافسي". وشدد على أن إنتغرال تطمح إلى تعزيز الترفيه الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، من خلال تقديم خدمات رفيعة المستوى للبث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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