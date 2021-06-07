"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين

وكالات (صدى):
تخطط شركة "تويتر" لإطلاق خدمة لتمكين مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين، وكذلك منعهم من إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.
وذكرت الباحثة "جين مانشون وونغ" أن الميزة الجديدة ستحمل اسم " Super Follows"، وستقتصر على مستخدمي "تويتر" الذين لديهم ما لا يقل عن 10 آلاف متابع، وذلك بحسب ما ذكرته "البوابة العربية الأخبار التقنية".
وأضافت أن ضوابط هذه الخدمة تتضمن أيضا إلا يقل عمر المستخدم عن 18 عاما، كما يجب على المستخدمين نشر 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يوما الماضية.
وأشارت إلى أنه يجب على المستخدم أيضا وصف المحتوى الخاص بهم مثل الرياضة والبث الصوتي، مؤكدة أن الشركة اقتربت من طرح هذه الخدمة.