نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين

منذ ساعتين
1593
"تويتر" تُمكن قريبًا مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين

وكالات (صدى):
تخطط شركة "تويتر" لإطلاق خدمة لتمكين مستخدميها من فرض رسوم على المتابعين، وكذلك منعهم من إمكانية الوصول إلى محتوى إضافي.

وذكرت الباحثة "جين مانشون وونغ" أن الميزة الجديدة ستحمل اسم " Super Follows"، وستقتصر على مستخدمي "تويتر" الذين لديهم ما لا يقل عن 10 آلاف متابع، وذلك بحسب ما ذكرته "البوابة العربية الأخبار التقنية".

وأضافت أن ضوابط هذه الخدمة تتضمن أيضا إلا يقل عمر المستخدم عن 18 عاما، كما يجب على المستخدمين نشر 25 تغريدة على الأقل خلال الثلاثين يوما الماضية.

وأشارت إلى أنه يجب على المستخدم أيضا وصف المحتوى الخاص بهم مثل الرياضة والبث الصوتي، مؤكدة أن الشركة اقتربت من طرح هذه الخدمة.

تويتر
الرياضة
شركة تويتر
Super Follows
البث الصوتي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
منذ 8 دقائق 1166
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
منذ 9 دقائق 1160
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
منذ 16 دقيقة 1094
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 23 دقيقة 1359
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 52 دقيقة 1327
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 53 دقيقة 1541
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 57 دقيقة 1659
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 58 دقيقة 520
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 58 دقيقة 388
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 59 دقيقة 315