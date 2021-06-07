أفضل فئة سيارات الهاتشباك الرياضية

أميرة خالد (صدى):
تعتبر فئة السيارات الهاتشباك الرياضية من أكثر الفئات التي توفر رغبات شريحة كبيرة من محبي السيارات، وذلك من خلال احتوائها عللى تجهيزات داخلية وأنظمة فنية وميكانكية فريدة.
وتتضمن أبرز هذه السيارات سيارة مينى كوبر كانترى والتي تحتوي على خيارين من المحركات، الأول سعة 1500 سي سي بقوة 134 حصانا، والثانية بمحرك 2000 سي سي،بقوة 189 حصانا.
وتتميز بوجود شبكة في المقدمة وأضواء خلفية وأمامية بمصابيح قوية بتكنولوجيا LED الحديثة على شكل العلم البريطاني، بالإضافة لوجود لمسات من الكروم الأسود حول المصابيح الأمامية ومقابض الأبواب والشبكة.
وتشتمل هذه السيارات أيضًا على سيارة فولكس فاجن جولف والتي تحتوي على محركين الأول 4 سلندر بسعة 1400 سي سي بشاحن توربيني للهواء، أما الثانى يأتي بسعة 2.0 لتر تيربو تشارج 4 أسطوانات، بقوة 245 حصان و 370 نيوتن متر من عزم الدوران.
ومن أبرز هذه السيارات أيضًا تويوتا ياريس موديل 2021 بمحركين الأول سعة 1300 سي سي بقوة 98 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، و النسخة الثانية بمحرك سعة 1500 سي سي، بقوة 105 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يقدر بـ 140 نيوتن/متر / 4200 دورة في الدقيقة.
ولعل أبرزها أيضًا سيارة فورد فيجو والتي تحتوي على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان، و ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، مع عجلات متوفرة بمقاسي 14 و 15 بوصة.