أندية قطرية تسعى لضم "بلعمري"

طلال الغامدي (صدى):
كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي، الجزائري جمال بلعمري، عن تلقية عروضا من أندية قطرية.
وأكد اللاعب، في تصريحات له عقب المباراة الودية التي أقيمت يوم أمس بين منتخب بلاده ومالي، أنه سيركز حاليًا على مباريات منتخبه الوطني، متعهدًا بدراسة العروض القطرية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
الجدير بالذكر أن بلعمري قدم أداءًا متميزًا خلال انضمامه لصفوف فريق الشباب، مما دفع نادي الهلال ونادي النصر لمحاولة التعاقد معه لكنه فضل الذهاب للنادي الفرنسي.
كما حاول نادي الأهلي التعاقد معه في موسم الانتقالات الشتوية الماضية لكن اللاعب قرر البقاء مع ناديه.