ريال مدريد يبحث تنظيم حفل وداع لراموس

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ التحضير من أجل الموسم الجديد من دون قلب الدفاع المخضرم سيرخيو راموس.
وأوضحت التقارير، أن بيريز سيتحدث مع راموس من أجل تنظيم حفل وداع له بعد مسيرة حافلة منذ عام 2005 عندما انتقل من صفوف إشبيلية وفاز بـ 22 لقبًا مع ريال مدريد.
ومن الجدير بالذكر، أن عقد راموس انتهى مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الماضي ليصبح حر في اختيار فريقه المقبل؛ حيث يرفض تخفيض راتبه د بنسبة 10%، وهو ما أوقف المفاوضات بينه وبين بيريز منذ فترة طويلة وتشبث المدافع بموقفه وسحب ريال مدريد العرض.