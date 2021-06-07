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بالصور.. أمين الشرقية يُدشّن جائزة الأمين للتميز في دورتها الثانية

منذ 14 ساعة
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بالصور.. أمين الشرقية يُدشّن جائزة الأمين للتميز في دورتها الثانية

بدر الحارثي (صدى):
دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الاثنين 7/6/2021م، جائزة الأمين للتميز بأمانة المنطقة الشرقية في دورتها الثانية، بمقر الأمانة، بحضور أعضاء لجنة الجائزة.

وأكّد معالي أمين المنطقة الشرقية أن هذه الجائزة تأتي لبناء إطار عمل مؤسسي لتحسين مستوى الخدمات وعملية تقديمها والارتقاء بآليات ووسائل تقديم هذه الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى تطوير آليات وأنظمة التعامل مع متلقي الخدمة مثل التعامل مع شكاوى ومتلقي الخدمة واقتراحاتهم وقياس درجة الرضا عن الخدمات وتحديد احتياجاتهم، وتفعيل وسائل الاتصال والتواصل مع متلقيها والعمل على تحسينها.

بعد ذلك استعرض معاليه بنود الجائزة ومعاييرها للدورة الثانية التي ستبدأ في استقبال طلبات الترشيح للجائزة، في 15/8/2021م، فيما سيكون الحفل الختامي في 11/11/2021م، كما أن هذه الجائزة جاءت لتؤكد ما تسعى إليه الأمانة من أهداف بالارتقاء بكافة أعمالها الإدارية والخدمية، من خلال التميز المؤسسي والتميز الوظيفي، وهو ما استجد عن دورتها الأولى، حيث تم اعتماد التميز الوظيفي الذي من شأنه تحفيز منسوبي الأمانة وصُنع بيئة عمل تنافسية فيما بينهم، تسعى إلى الإبداع والابتكار؛ مما ينعكس على مستوى الخدمات التي يقدمها القطاع البلدي بشكل عام ومدى رضا المستفيد عن أداء هذه الخدمات.

من جهته أكد مدير عام الجودة والتميز المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي بن سعيد القرني أن الجائزة منذ انطلاقتها لقيت تجاوباً مميزاً من الجهات المستهدفة، والتي حرصت على المشاركة وتقديم طلبات الترشح عبر الموقع الإلكتروني للأمانة، مُشيراً إلى تقسيم جوائز التميز المؤسسي إلى ثلاث جوائز وهي التميز المؤسسي لبلديات الحاضرة، التميز المؤسسي للبلديات المرتبطة، والتميز المؤسسي للإدارات العامة.

وأضاف المهندس علي القرني أن جوائز التميز الوظيفي قُسِّمت إلى أربع جوائز وهي الموظف القيادي المتميز، الموظف الإداري المتميز، الموظف المساند المتميز، الموظف المبتكر.

وأبان المهندس علي القرني خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة للجائزة تشمل تدريب وورش عمل، والعمل على التدقيق والفرز الأولي ثم الزيارات الميدانية من قبل لجنة التحكيم، للتأكد من تطبيق المعايير المطلوبة وفقاً لأنظمة وأحكام الجائزة.

المنطقة الشرقية
الجبير
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الأمين للتميز

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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