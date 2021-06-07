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لقطة مروعة لسقوط رافعة
منذ 3 ساعات
805
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128912
منذ ساعتين
غشيم مغامر ولا يعرف اساليب السلامه ..
.. هذا اللي يقولون عنه : غشيم ومتعافي ..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم
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