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آبل تطلق تحديثات جديدة على نظام تشغيل iOS 15

منذ 3 ساعات
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آبل تطلق تحديثات جديدة على نظام تشغيل iOS 15

وكالات (صدى):
تخطط شركة أبل لإطلاق تحديثها الجديد لنظام التشغيل iOS 15 الأسبوع المُقبل في مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2021.

وكشفت التسريبات أن التحديث الجديد، به مميزات جديدة تشبه بعضها مميزات نظام أندرويد، من بينها إمكانية اختيار إذا كان الهاتف يصدر صوتاً أم لا، اعتماداً على حالة المستخدم، وما إذا كان التنبيه بالإشعار مصحوباً بنغمة أم لا، ليتمكن المستخدم من إنشاء عدة أوضاع مثل القيادة أو النوم أو العمل.

ويتوقع أن يتضمن التحديث الجديد قائمة توضح التطبيقات التي تجمع بيانات آيفون الخاصة بك، وذلك استكمالاً لتحديث سياسة خصوصية المستخدم في الإصدار السابق iOS 14، بعرض البيانات التي يجمعها كل تطبيق حتى تتمكن من اختيار تنزيله.

كما يتوقع أيضا أن تسمح أبل بالمزيد من الخيارات لتخصيص الأجهزة أسوة بنظام أندرويد، لكنه من غير المتوقع سماحها بوضع رموز التطبيقات في أي مكان على الشاشة.

آبل
شركة أبل
تحديثات جديدة
نظام أندرويد
نظام تشغيل iOS 15

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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