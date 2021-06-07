مشروبات هامة تخلص الحامل من السموم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتاج جسم الحامل بشكل خاص إلى الماء بشكل خاص لأداء العديد من الوظائف المختلفة، والتخلص من السموم ، وتكوين السائل الأمنيوسي وبناء أنسجة الجسم، فيما تعد العصائر من المشروبات الرائعة التي يجب تناولها أثناء الحمل.
ويعد الحليب غني بالكالسيوم والبروتين ، وهو مشروب موصى به بشدة للأم الحامل، بينما يحتوي الحليب الخالي من الدسم على نفس محتوى البروتين والكالسيوم مثل النسخة الكاملة الدسم ، فإن الحليب منزوع الدسم يحتوي على نسبة دهون أقل بالنسبة للأمهات اللواتي لا يحببن الحليب أو يعانين من عدم تحمل اللاكتوز.
ويعتبر ماء جوز الهند مصدر جيد لمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي، ويساعد في خفض ضغط الدم واستقرار نسبة السكر، كما أنه طريقة فعالة للتعامل مع الغثيان.