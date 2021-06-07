نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشروبات هامة تخلص الحامل من السموم

منذ 4 ساعات
1876
مشروبات هامة تخلص الحامل من السموم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتاج جسم الحامل بشكل خاص إلى الماء بشكل خاص لأداء العديد من الوظائف المختلفة، والتخلص من السموم ، وتكوين السائل الأمنيوسي وبناء أنسجة الجسم، فيما تعد العصائر من المشروبات الرائعة التي يجب تناولها أثناء الحمل.

ويعد الحليب غني بالكالسيوم والبروتين ، وهو مشروب موصى به بشدة للأم الحامل، بينما يحتوي الحليب الخالي من الدسم على نفس محتوى البروتين والكالسيوم مثل النسخة الكاملة الدسم ، فإن الحليب منزوع الدسم يحتوي على نسبة دهون أقل بالنسبة للأمهات اللواتي لا يحببن الحليب أو يعانين من عدم تحمل اللاكتوز.

ويعتبر ماء جوز الهند مصدر جيد لمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين سي، ويساعد في خفض ضغط الدم واستقرار نسبة السكر، كما أنه طريقة فعالة للتعامل مع الغثيان.

 

 

الحمل
مشروبات
صحة الحامل

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
منذ 5 دقائق 1121
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
منذ 7 دقائق 1109
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
منذ 14 دقيقة 1083
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 21 دقيقة 1327
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 50 دقيقة 1317
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 50 دقيقة 1534
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 55 دقيقة 1649
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 56 دقيقة 514
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 56 دقيقة 388
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 57 دقيقة 315