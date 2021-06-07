نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المملكة والصين يُطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر

منذ ساعتين
1621
1
المملكة والصين يُطوران تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر

الرياض (صدى):
اعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بدء العمل على تطوير تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه البحر بالتعاون مع وزارة الموارد الطبيعية في الصين ، ممثلةً في معهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة.

ويسهم التعاون في تطوير مشاريع تعمل بتقنية التناضح العكسي وتقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل، إضافة لمشروعات خاصة بالتقنيات المستقبلية، وتوحيد مقاييس تقنيات التحلية، كما يعزز التواصل البنّاء في مجالات تحلية المياه بما يخدم تطوير التقنيات ورفع كفاءة الأداء لمضاعفة الإنجازات المحققة في مجالات خفض استهلاك الطاقة وتوطين التقنيات الحديثة.

وتهدف المشاريع المشتركة في مجال صناعة وتقنيات التحلية إلى سد وتقليل الفجوة العالمية بسبب نقص المياه وندرة مصادرها الطبيعية بسبب تكلفة إنتاجها العالية، وحاجتها لقدرات ابتكارية وتقنية مستحدثة اقتصادية وصديقة للبيئة وذات قدرات إنتاجية أعلى تُلبي الطلب المتزايد للمياه على المستوى العالمي بالتزامن مع تنامي عدد السكان والزيادة المهولة في السنوات الأخيرة.

المملكة
الصين
البحر
تكنولوجيا جديدة
محلية المياه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128912
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

.. بس والله ان الصناعة الصينيه لك عليه،ماهي لياهناك ..يعني ماتروح بعيد..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
منذ 5 دقائق 1118
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
منذ 7 دقائق 1107
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
منذ 14 دقيقة 1083
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 21 دقيقة 1327
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 50 دقيقة 1317
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 50 دقيقة 1534
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 55 دقيقة 1645
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 55 دقيقة 514
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 56 دقيقة 388
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 57 دقيقة 315