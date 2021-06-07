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الانضباط ترفض شكاوى 6 أندية ضد نادي الطائي ولاعبه عمران إلياس

منذ 3 ساعات
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الانضباط ترفض شكاوى 6 أندية ضد نادي الطائي ولاعبه عمران إلياس

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم عن رفضها الشكوى المقدمة من أندية "الجبلين وعرعر والنهضة والفيحاء والبكيرية والثقبة " ضد نادي الطائي بسبب مشاركة اللاعب عمران إلياس .

وذكرت اللجنة أنه لايوجد شبهة تزوير في وثائق تسجيل لاعب الطائي عمران إلياس آدم حيث أنه لم يثبت للجنة قيام واقعة تغيير في البيانات الخاصة بالوثائق المقدمة للجنة.

وأضافت أن اختلاف تواريخ ميلاد اللاعب في الوثيقتين وعدم تطابقها لايعد دليلاً قائما بذاته يستوجب تطبيق أحكام المادة (75) من اللائحة والمنظمة لأحكام التزوير.

لجنة الانضباط
كرة القدم
الجبلين
نادي الطائي
الشكوى

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

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