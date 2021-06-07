فتاة تتفق مع صديقها على سرقة والدها

دمشق (صدى):
اتفقت فتاة قاصر في محافظة حماة السورية مع صديقها على سرقة والدها انتقاما لرفضه خطبتهما.
وقدم والد الفتاة بلاغ يفيد بإقدام شخص مجهول على سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي قدره 250 ألف ليرة (ما يعادل 78 دولارا) من داخل منزله.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف بأنه أقدم على السرقة بالاشتراك مع ابنة الشاكي بعد أن تقدم لخطبتها ورفضه والدها، فاتفق معها بعد التواصل فيما بينهما على سرقة المصاغ الذهبي ومبلغ 250 ألف ليرة من منزل والدها.
وأكد أن الفتاة وافقت على ذلك، وقامت بعد تنفيذ اتفاقهما ببعثرة محتويات الغرفة لإبعاد الشبهات عنها، وسلمته المبلغ المالي والذهب، وبدوره قام ببيع المصاغ الذهبي عن طريق شخص آخر، مقابل حصوله على نسبة من ثمن الذهب المسروق، وقام بدوره بشراء الدراجة النارية وهاتف جوال، من ثمن الذهب.