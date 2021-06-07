"الدهون والبروتينات" أطعمة ينصح بتناولها خلال فترة الرضاعة

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أطعمة مفيدة ينصح بتناولها للأمهات أثناء فترة الرضاعة، ومنها البروتينات حيث تساعد جسمك على التعافي من ضغوط الولادة.
وتشمل خيارات البروتين منتجات الألبان والبيض والدجاج واللحوم والبقوليات والمأكولات البحرية المنخفضة الزئبق. والحبوب مثل الكينوا والقطيفة هي أيضا مصادر جيدة للبروتين.
كما أن الدهون والزيوت الصحية تؤدي إلى تغذية نمو الطفل، تساعد الزيوت الصحية أيضا في نمو الدماغ والجهاز العصبي.
وتساعد الحبوب الكاملة لتغذية جسمك، فهي غنية بالعناصر الغذائية وتضيف سعرات حرارية صحية، بالإضافة إلى الفواكه ومنتجات الألبان والدهون الصحية من الزيوت النباتية والمكسرات.