نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الدهون والبروتينات" أطعمة ينصح بتناولها خلال فترة الرضاعة

منذ 4 ساعات
1880
"الدهون والبروتينات" أطعمة ينصح بتناولها خلال فترة الرضاعة

أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أطعمة مفيدة ينصح بتناولها للأمهات أثناء فترة الرضاعة، ومنها البروتينات حيث تساعد جسمك على التعافي من ضغوط الولادة.

وتشمل خيارات البروتين منتجات الألبان والبيض والدجاج واللحوم والبقوليات والمأكولات البحرية المنخفضة الزئبق. والحبوب مثل الكينوا والقطيفة هي أيضا مصادر جيدة للبروتين.

كما أن الدهون والزيوت الصحية تؤدي إلى تغذية نمو الطفل، تساعد الزيوت الصحية أيضا في نمو الدماغ والجهاز العصبي.

وتساعد الحبوب الكاملة لتغذية جسمك، فهي غنية بالعناصر الغذائية وتضيف سعرات حرارية صحية، بالإضافة إلى الفواكه ومنتجات الألبان والدهون الصحية من الزيوت النباتية والمكسرات.

الألبان
الدهون
الامهات
الرضاعة
البروتينات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
واضح*** وصريح***
إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
من امن العقوبه اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم ويتركون النوم...
الريان
هياط هالطروش
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
اين انت يا وزير الشئون البلدية والقروية وأين موظفينك قل لهم يتحركون و ينفظون الغبار من ملابسهم ويحللون رواتبهم

أخر الأخبار

متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
متحدث الشباب: التعاقد مع سعود عبدالحميد في فترة الانتقالات "شائعة"
منذ 5 دقائق 1091
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
حارس الأهلي المصري يتلقى عرضا سعوديا للانتقال
منذ 6 دقائق 1090
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
بالصور.. تصميمات سيارة ليريك الكهربائية موديل 2023
منذ 13 دقيقة 1083
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
زيدان يرفض تدريب أي فريق بعد رحيله من ريال مدريد
منذ 20 دقيقة 1312
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
بالفيديو .. أستاذ الكيمياء : بحيرة الصرف الصحي تهدد أهالي القريات بالأوبئة ومرض الملاريا
منذ 49 دقيقة 1311
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
الهيئة العامة للإعلام تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
منذ 50 دقيقة 1530
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
بالفيديو.. إندلاع حريق هائل في طهران
منذ 55 دقيقة 1640
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
شجاعة ممرضة تنقذ شاب من موت محقق
منذ 55 دقيقة 514
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
شاب يتعرض لحادثين في نفس الوقت
منذ 56 دقيقة 388
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 56 دقيقة 315