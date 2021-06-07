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اتحاد القدم يمنح أندية الدرجة الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث

منذ 3 ساعات
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اتحاد القدم يمنح أندية الدرجة الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث

ماجد محمد (صدى):
منح اتحاد كرة القدم لأندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2021 ـ 2022 حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث بشغله سواءً (أجنبي ـ مواليد).

وذكر الاتحاد أنه في حال قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد يشترط أن لا يزيد عمره عن السن المحدد من قبل الاتحاد، أما في حال تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب أجنبي، فيستثنى من تطبيق السن المحدد وتنطبق عليه الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب.

ويأتي ذلك بناءً على ما رفعته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد، من مقترحات لأندية الدوري كانت نتيجة عدد من الاجتماعات التطويرية التي أقيمت الفترة الماضية.

 

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إذا إجتمعت الطفقة،مع القرادة، غالبا ماتكون انتائج بهذا الشكل.
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هياط هالطروش
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